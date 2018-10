Conferme tedesche: Juve, contatti con Mendes per James Rodriguez

Conferma dalla Germania: la Juventus a lavoro per James Rodriguez grazie al supporto di Jorge Mendes. Il colombiano del Bayern Monaco però è ancora di proprietà del Real Madrid

Dopo la ciliegina Cristiano Ronaldo, la Juventus con il supporto di Jorge Mendes potrebbe arrivare ad un’altra: James Rodriguez. Del possibile interessamento bianconero nei confronti dell’attaccante colombiano, più che propenso a cambiare aria, si parla ormia da diverse settimane: stamane la notizia è stata rilanciata anche in Germania, da Sport Bild. Ci sarebbero insomma conferme del possibile avvicinamento della Juve nei confronti del giocatore del Bayern Monaco, propiziato proprio dal suo agente, Mendes (lo stesso di Ronaldo), ormai in ottimi rapporti con Andrea Agnelli. Per Rodriguez sarebbe comunque forte il pressing in questi giorni anche di alcuni top club di Premier League, seppure appare comunque difficile che il Bayern decida di privarsene a gennaio.

Anche perché, tecnicamente, il colombiano resta ancora ancora un giocatore del Real Madrid, che lo ha ceduto oltre un anno fa in prestito biennale al Bayern con obbligo di riscatto a 35 milioni di euro che però dovrà essere esercitato solo alla fine di questa stagione. La cifra stabilita per il cartellino di Rodriguez è di circa 60 milioni di euro, mentre l’ingaggio da 6,5 milioni di euro netti l’anno potrebbe costituire già più un problema per le casse bianconere, specie dopo l’esborso estivo di quest’anno per CR7.