Juve e Napoli, nuovo duello: tutto su James Rodriguez

Nuovo duello di mercato tra Juventus e Napoli. I due club sono sulle tracce del colombiano James Rodriguez

Napoli e Juventus sono pronte a lottare per un doppio obiettivo di calciomercato. I bianconeri e gli azzurri seguono con grande interesse l’evoluzione di bomber Piatek, centravanti rivelazione del Genoa, ma seguono da vicino anche James Rodriguez. Il trequartista colombiano del Bayern Monaco non ha un buon rapporto con Kovac, allenatore dei bavaresi, e potrebbe chiedere la cessione. Il giocatore, gestito da Jorge Mendes, alleato della Juventus, è uno dei fedelissimi di Carlo Ancelotti che lo ha avuto al Real e lo ha voluto con sé al Bayern.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, potrebbe innescarsi molto presto un nuovo duello a distanza tra Juventus e Napoli. Le due formazioni sono in lotta, ancora una volta, per lo Scudetto e potrebbe scontrarsi sul mercato. L’ipotesi Rodriguez stuzzica la Juve ma anche il Napoli. De Laurentiis avrebbe messo a disposizione un budget da 100 milioni di euro per gennaio e tra i colpi in canna ci sarebbe proprio James Rodriguez. Il Bayern però chiede 50-60 milioni di euro. Intanto Cuadrado ha postato un selfie con J. Rodriguez dal ritiro della Colombia scatenando i tifosi juventino: «Portalo alla Juve».