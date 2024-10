Jonathan David, il Milan fa un passo indietro? Le ultime sull’attaccante in scadenza con il Lille

Jonathan David non rinnoverà il contratto con il Lille e a giugno cercherà una nuova squadra, ma non il Milan: i rossoneri fanno un passo indietro?

Intervenuto sul proprio profilo di X, Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha fatto il punto su Jonathan David, accostato anche al calciomercato del Milan:

PAROLE – «Jonathan David non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Lille. Occasione di mercato per l’estate ma stipendio alto + commissioni da tenere in considerazione. Inter e Juventus interessate e già attive. Ad oggi il Milan non è una opzione. Il Barça monitora attentamente la situazione ma per ora nessun contatto diretto. L’Atletico ha sondato in passato e adesso non è tra i favoriti. Ci si aspetta un movimento dalla Premier nei prossimi mesi».