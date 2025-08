Jovic ha scelto da svincolato, UFFICIALE: la nuova squadra

Jovic ha scelto da svincolato, UFFICIALE: ecco la sua nuova squadra. L’ex Milan riparte dalla Grecia e non torna nella Liga spagnola

Dopo settimane di incertezza sul suo futuro, Luka Jovic ha scelto la sua prossima destinazione. L’attaccante serbo, andato in scadenza di contratto con il Milan lo scorso 30 giugno, ripartirà dal campionato greco: è infatti ufficialmente un nuovo calciatore dell’AEK Atene. Nonostante si fosse parlato di un possibile ritorno in Liga spagnola, l’ex rossonero ha optato per una nuova avventura, legandosi al club della capitale ellenica.

La scelta dell’AEK Atene: contratto biennale

Dopo essere stato sondato da diversi club nel corso dell’estate, Jovic ha sciolto le riserve, accettando la proposta dell’AEK Atene. Il trasferimento è avvenuto a parametro zero, essendo il giocatore svincolato. L’attaccante serbo ha firmato con il suo nuovo club un contratto biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2027. Si tratta di una scelta importante per rilanciare una carriera che, dopo le grandi promesse iniziali, ha vissuto di alti e bassi.

L’addio al Milan: la decisione del club rossonero

Si chiude così definitivamente la parentesi di Luka Jovic al Milan. Il club di Via Aldo Rossi, pur avendo a disposizione un’opzione per estendere unilateralmente l’accordo per un’ulteriore stagione, ha deciso di non esercitarla. La dirigenza rossonera ha preferito lasciare andare via a zero il suo numero 9 per seguire altre strategie sul mercato. Una scelta che ha di fatto reso Jovic uno dei pezzi pregiati tra gli svincolati di questa sessione di mercato.

Niente ritorno in Spagna: una nuova sfida in Grecia

Per Jovic, che in passato ha vestito la prestigiosa maglia del Real Madrid, si era parlato a lungo di un possibile ritorno in Spagna, dove diversi club avevano mostrato interesse. Alla fine, però, l’attaccante ha scelto il progetto dell’AEK Atene, un club ambizioso che gli garantirà un ruolo da protagonista e la possibilità di giocare con continuità. A 27 anni, la Grecia rappresenta per lui una tappa fondamentale per ritrovare la migliore condizione e i gol che lo avevano fatto conoscere al grande calcio.