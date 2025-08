Juan Cuadrado al Pisa: esperienza e ambizione per la corsa al Mondiale: «Qui un ottimo progetto, sogno di arrivare al mondiale»

Le parole di Juan Cuadrado, nuovo calciatore del Pisa: «Se sono al 100% posso ancora dare tanto alla squadra, qui posso aiutare»

Colpo di prestigio per il Pisa, che si assicura le prestazioni di Juan Cuadrado. L’esterno colombiano, svincolato dopo l’ultima esperienza all’Atalanta, sceglie di restare in Italia firmando con la squadra toscana. Un innesto di grande esperienza per il club nerazzurro, che potrà contare su un giocatore da 395 presenze in Serie A, con le maglie di Udinese, Lecce, Fiorentina, Juventus, Inter e Atalanta. A queste, si sommano 43 gol e 69 assist, testimonianza di un impatto costante sul massimo campionato italiano.

Atterrato questa mattina all’aeroporto di Firenze, Cuadrado ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del Pisa ai microfoni di Sky Sport.

PRIME PAROLE DA NERAZZURRO – «Contento per questa grande sfida. Sono molto emozionato di continuare la carriera praticamente nella mia seconda casa. Ho appena parlato con la società e col mister: il sogno è di battagliare per un posto al Mondiale, con questo grande progetto».

LA SCELTA E IL FUTURO – «Magari avere la possibilità di giocare un po’ di più e riposare durante la settimana per arrivare meglio alle partite: ho pensato molto a questo, alla fine mi hanno convinto Corrado e il mister e subito ho detto sì».

CONDIZIONE E OBIETTIVI – «Io mi sento molto bene, con molta forza. Il mister e tutto lo staff mi aiuteranno per essere al massimo: se sono al 100%, posso ancora dare tanto alla squadra. Ho parlato tanto con il mister, anche di persona».

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Un abbraccio a tutti e spero di vedervi presto».