Juan Jesus su Acerbi: «Non ci sto, lui oggi ha cambiato versione»

Juan Jesus torna a parlare dell’episodio accaduto durante Inter Napoli con il difensore nerazzurro Francesco Acerbi: le parole

Come rende noto Sportface, Juan Jesus non ha gradito le dichiarazioni odierne del nerazzurro Francesco Acerbi, dopo i fatti di Inter Napoli.

JUAN JESUS ACERBI – Acerbi mi ha detto “vai via nero, sei solo un neg*o”. Poi ha chiesto scusa e ha detto “per me neg*o è un insulto come un altro”. Oggi ha cambiato versione e sostiene che non c’è stato alcun insulto razzista. Così non ci sto. Il razzismo si combatte qui e ora