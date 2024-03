La Gazzetta ancora contro Juan Jesus

Tutti i numeri e le statistiche sulla prestazione di Juan Jesus, difensore brasiliano del Napoli, contro l’Atalanta

Il calcio è strano, per non dire assurdo. In Inter-Napoli Juan Jesus è stato suo malgrado protagonista dell’episodio di razzismo dibattuto per due settimane, salvo scoprire che – secondo i giudici – le parole di Acerbi le ha sentite solo lui. Ebbene, in quella gara il difensore si è vendicato segnando il gol del pareggio.

Ieri, di fronte a una solidarietà mostrata da tutta la squadra e dall’intero stadio, è stato il peggiore in campo. Almeno a leggere La Gazzetta dello Sport, che peraltro lo ha attaccato nel caso Acerbi, ma stavolta si è limitata al giudizio di quanto visto in campo e gli ha dato un inequivocabile 4,5: «Forse tutto il trambusto della settimana lo ha turbato, certo che dopo le belle manifestazioni di solidarietà, incappa sul campo in una giornata molto negativa, protagonista al contrario su due gol e non solo».