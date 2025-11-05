 Juric Lookman, battibecco al momento della sostituzione dell’attaccante nigeriano! Ecco cosa è successo - VIDEO
Atalanta News

8 minuti ago

Juric Lookman protagonisti di un acceso confronto al momento della sostituzione dell’attaccante nigeriano. Ecco i dettagli dell’episodio

Al minuto 69 l’Atalanta aveva trovato la rete grazie a una manovra corale ben orchestrata, conclusa con precisione da Ademola Lookman. L’azione sembrava destinata a sbloccare la partita e a premiare la qualità del gioco della squadra bergamasca.

Tuttavia, l’episodio è stato subito messo in discussione: la sponda decisiva di Krstovic era arrivata da una posizione irregolare. Dopo l’intervento del VAR, l’arbitro ha annullato il gol, lasciando l’Atalanta con l’amaro in bocca e riportando il punteggio in equilibrio.

Poco dopo, il tecnico Ivan Juric ha optato per un cambio tattico, sostituendo proprio Lookman con Musah. La decisione non è stata accolta positivamente dall’attaccante nigeriano, che ha manifestato il suo disappunto con un breve confronto acceso con l’allenatore a bordo campo.

