Juric: «Senza il COVID saremmo andati in Europa» – VIDEO

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dell’Hellas Verona contro l’Inter. Queste le parole del tecnico degli scaligeri.

«Se il primo tempo finiva 3-0 non ci sarebbe stato nulla da dire. A me il punto va benissimo, sono stracontento. Prima del Covid, dopo la partita contro la Juve, secondo me in Europa ci potevamo andare, invece oggi dobbiamo vivere la giornata».