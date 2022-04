Juric si gode Ricci: «Visione di gioco e controllo, ora deve alzare il livello»

L’allenatore dei granata si gode Samuele Ricci, autore di una ottima stagione al Torino: «Si sta impegnando tanto, sono soddisfatto»

Durante la conferenza stampa in attesa della partita con lo Spezia, l’allenatore del Torino Juric ha speso belle parole su Samuele Ricci.

«Ha caratteristiche chiare: si è messo in discussione, deve diventare un centrocampista completo. Ha visione del gioco e controllo di palla, deve migliorare per diventare completo. Si sta impegnando tanto, sono soddisfatto di come sta interpretando le gare: ora deve alzare il livello»