Juve Allegri, esonero immediato? Ecco i traghettatori

Juve Allegri, situazione tesa alla Continassa, con la dirigenza che medita anche un esonero immediato: ecco i possibili sostituti

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la situazione si fa sempre più tesa in casa Juve per Massimiliano Allegri. Non c’è più margine di errore e, mentre il Bologna si porta a -2, oggi c’è la semifinale di Coppa Italia con la Lazio. O inizia il riscatto o crescono i dubbi del club sul futuro dell’allenatore, meno sicuro di un mese fa e, sempre secondo il quotidiano torinese, c’è anche una possibilità di esonero immediato.

Chi al suo posto in caso di un addio già in queste ultime giornate? La dirigenza della bianconera avrebbe già in mente i nomi dei possibili sostituti immediati. Si tratta di uno tra Paolo Montero e Massimo Brambilla, allenatori rispettivamente di Juve Primavera e Next Gen. Il club pescherebbe in casa per il traghettatore fino a fine stagione.

