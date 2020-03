Juve, anche Douglas Costa è tornato in Brasile. I dettagli

Dopo Gonzalo Higuain anche Douglas Costa ha lasciato l’Italia per tornare in Brasile per motivi personali

Continua l’esodo in casa Juve. Dopo Gonzalo Higuain anche Douglas Costa ha lasciato l’Italia per far ritorno in Brasile.

Il brasiliano è solo l’ultimo di una lista di giocatori bianconeri (Higuain, Khedira e Pjanic) che non sono rimasti in Italia a scontare l’isolamento volontario. Anche per lui la prassi è stata la stessa dei compagni di squadra: ricevuto l’esito negativo del tampone, ha informato la società bianconera e ha ottenuto l’autorizzazione a volare in Brasile per motivi familiari.