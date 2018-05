Se Emre Can approderà alla Juventus dal Liverpool, il percorso inverso potrebbe farlo Sami Khedira, primo obiettivo per Klopp per la prossima stagione

Emre Can è svincolato e da tempo la Juventus l’ha messo in cima agli obiettivi per la prossima stagione. Il centrocampista tedesco con ogni probabilità raggiungerà Torino dopo che le due società hanno trovato l’accordo.

In occasione degli incontri per trattare Emre Can, il Liverpool avrebbe chiesto informazioni per Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, nei giorni scorsi, ha ammesso che la Premier League lo ha sempre affascinato e per il tecnico dei “reds”, Jurgen Klopp, lo juventino e’ uno degli obiettivi principali per la prossima stagione. Possibile che si concretizzi dunque il doppio scambio con Khedira pronto a sbarcare sul Merseyside e Emre Can sotto la Mole.