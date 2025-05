Juve, contro il Bologna difesa da inventare per Tudor e attenzione ai gialli: ecco i diffidati per la Lazio

Juve in emergenza: contro il Bologna Tudor deve reinventare la difesa e attenzione ai cartellini gialli: ecco chi rischia per la Lazio

La Juve si avvicina alle decisive trasferte contro Bologna e Lazio in piena emergenza, soprattutto in difesa. Con soli quattro turni al termine e un margine risicato sulle inseguitrici, i bianconeri si giocano l’accesso alla prossima Champions League. Contro il Bologna, Tudor potrà contare solo su Kalulu e Renato Veiga come centrali di ruolo, visto che Gatti e Kelly restano ai box per infortunio. Anche Yildiz è indisponibile: il fantasista turco sconterà due giornate di squalifica dopo l’espulsione rimediata contro il Monza.

A complicare ulteriormente la situazione ci sono le diffide: in particolare, Cambiaso e Savona rischiano grosso. Un’ammonizione al Dall’Ara li costringerebbe a saltare il confronto diretto con la Lazio, snodo cruciale per la corsa Champions. Completano l’elenco dei diffidati bianconeri anche Thuram e Weah, a conferma di una situazione delicata che Tudor dovrà gestire con estrema attenzione.