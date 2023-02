Juve, Bremer: «Dobbiamo arrivare in forma contro il Nantes»

Le parole di Gleison Bremer in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno europeo di Europa League della Juve con il Nantes

Bremer è intervenuto in conferenza stampa in vista de prossimo impegno della Juve in Europa Di seguito le sue parole.

CON QUALE VOGLIA SI AFFACCIANO ALL’EUROPA LEAGUE – «È una partita importante, ci siamo parlati col mister e con la squadra. Dobbiamo arrivare in forma ma una partita alla volta, a cominciare da domani».

NANTES – «Abbiamo visto i loro highlights. Sono ordinati, giocano bene a pallone. Dobbiamo stare bene, in fase difensiva e davanti fare gol».

