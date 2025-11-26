Juve Cagliari, parla Marchetti: «La Juventus non ha scelte, deve vincere per forza. Ma il Cagliari può dire la sua! Ecco come»

Juve Cagliari, parla Alberto Marchetti: l’ex centrocampista analizza la sfida dell’Allianz Stadium. Le dichiarazioni

Il Cagliari prepara la sfida contro la Juventus. Sabato 29 novembre, alle ore 18, i rossoblù saranno di scena all’Allianz Stadium per affrontare la squadra di Luciano Spalletti. Un match delicato, che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa salvezza della formazione sarda.

Alberto Marchetti e i ricordi di campo

In avvicinamento alla gara, Alberto Marchetti – ex centrocampista che ha vestito entrambe le maglie – ha condiviso le sue impressioni in un’intervista a La Nuova Sardegna. Marchetti ha legato il suo nome al Cagliari tra il 1977 e il 1983, sei stagioni in cui divenne uno dei punti fermi della mediana. Insieme a compagni come Casagrande, Quagliozzi e Bellini, costruì un reparto centrale solido e rispettato, capace di farsi apprezzare in tutta la Serie A. Ecco un estratto delle sue parole:

CAGLIARI – «Il Cagliari tutti gli anni lotta per non retrocedere e anche in questo campionato sarà dura. Magari può arrivare qualcuno a gennaio. Belotti, infortunato, va sostituito. Bene Borrelli, ma, soprattutto davanti, bisogna avere delle certezze».

MATCH – «La Juventus non ha scelte, deve vincere per forza. Ma il Cagliari può dire la sua con il contropiede che deve essere rapido e incisivo. Ci vuole compattezza, il Cagliari deve togliere spazi alla Juventus. Ma soprattutto deve far capire da subito che può essere pericoloso. Il Cagliari può fare la sua partita. Ma se dovesse perdere, non sarebbe di certo un dramma».

PISACANE – «I giovani vanno bene, ma un conto è la Primavera, un altro la A. Magari ha le doti e le caratteristiche per diventare un fuoriclasse degli allenatori, ma se devo dirla tutta, questa scelta mi è sembrata un po’ azzardata».

