Juve Campione d’Italia se…ecco tutte le combinazioni

La Juve vince lo scudetto se: cosa serve per il nono titolo consecutivo. I bianconeri restano a un passo dal tricolore

La sconfitta della Juventus contro l’Udinese rimanda la festa scudetto del nono titolo consecutivo. I bianconeri saranno costretti ad aspettare ancora per chiudere i giochi e stappare le bottiglie si spumante.

Alla squadra di Sarri basta una vittoria, quella non arrivata ieri, per essere campione. Ovviamente sarebbe campione anche con tre pari nelle ultime tre partite. Sarri può festeggiare anche prima di entrare in campo domenica alle 21.45 contro la Sampdoria. Potrà farlo nel caso in cui l’Atalanta oggi perda con il Milan, l’Inter domani non batta il Genoa al Ferraris e la Lazio alle 19.30 di domenica non superi il Verona al Bentegodi. A quel punto, per il vantaggio nei confronti diretti con Atalanta e Inter, la Juve sarebbe campione anche prima di scendere in campo contro i blucerchiati allo Stadium.