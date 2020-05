Juve, c’è la data per il ritorno di Higuain e Rabiot

C’è la data per il ritorno di Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain: sono gli unici due bianconeri non rientrati a Torino

Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain sono gli unici giocatori della Juventus a non aver ancora fatto rientro a Torino. Come spiega Gazzetta, l’impressione, in tutto questo, è che la scelta di Rabiot venga compresa meno di quella di Higuain, per via della situazione della madre.

È auspicabile, a questo punto, che entrambi possano far rientro a Torino quando ricominceranno gli allenamenti di squadra. Ad oggi è il 18 maggio la data da cerchiare in rosso.