Juve Chiellini, ecco quando potrebbe tornare in campo il difensore

Rientro Chiellini: ecco quando potrebbe tornare in campo il capitano della Juve dopo l’infortunio di fine agosto

Giorgio Chiellini brucia le tappe e corre verso il rientro. Ieri il difensore bianconero ha lavorato parzialmente in gruppo, tornando a correre insieme ai compagni dopo l’infortunio patito a fine agosto.

La Gazzetta dello Sport prova quindi ad ipotizzare una data per il rientro del capitano bianconero, anche se non è facile. La speranza di Sarri e di tutti i tifosi bianconeri è quella di recuperarlo per l’andata del 26 febbraio con il Lione e per il 1 marzo con l’Inter.