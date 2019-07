Calciomercato Juve: lo Shaghai Shenhua vuole Cuadrado, l’offerta

Offerta dello Shaghai Shenhua per Cuadrado: 15 milioni di euro alla Juventus e 10 milioni di euro a stagione al giocatore

Oltre che in entrata, la Juve lavora anche per le uscite. Per finanziare i colpi grossi alla Icardi o alla Pogba servono anche le cessioni e tra quelli che potrebbero lasciare Torino rientra Juan Cuadrado.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport nei giorni scorsi a Milano c’è stato un incontro tra la dirigenza bianconera e quella del club cinese dello Shanghai Shenhua. Gli asiatici hanno messo sul piatto della società campione d’Italia 15 milioni di euro ed un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione per l’ex Udinese e Fiorentina. La Juve ci sta pensando.