Juve, definito il rientro di Pogba: ecco la data

L’attesa per rivedere in campo Paul Pogba con la Juventus dovrebbe durare ancora un paio di settimane: le ultime

Paul Pogba è stato ingaggiato dalla Juventus a parametro zero la scorsa estate e ancora deve scendere in campo per la prima volta in questa stagione. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’attesa prima di tornare a vedere il francese in campo è di due settimane.

Il centrocampista è fermo da luglio scorso per un infortunio al menisco ed avrebbe fissato come data di rientro l’ultima sfida del girone di Champions League contro il Psg allo Stadium.