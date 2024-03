Juve Inchiesta Prisma: c’è un legame con il caso dossieraggio

La Juve e la sua dirigenza spiate per farle cadere? Ecco cosa traspare dalle recenti inchieste sul caso dossieraggio

Come scrive il Corriere dello Sport, ci sarebbe un legame tra l’ormai nota Inchiesta Prisma, quella che portò al -10 in classifica ai danni della Juventus nella passata stagione, e il materiale sul dossieraggio abusivo al vaglio degli inquirenti di Perugia.

Dubbi alimentati dalla Cassazione, che aveva deciso per l’incompetenza del tribunale e della procura di Torino in merito all’inchiesta stessa, ordinando poi la trasmissione degli atti ai colleghi di Roma. Ma se chi aveva indagato non era competente, come è possibile si sia arrivati a quelle accuse nei confronti del club e dell’ex Cda?

Qualcuno, maliziosamente, vede un modus operandi comune su due vicende apparentemente distinte. In primis la possibile presenza di talpe all’interno degli organi inquirenti (fatto messo nero su bianco nella vicenda Suarez), che volevano solo creare nocumento alla stessa società juventina. E anche l’orizzonte condiviso potrebbe apparire in qualche modo simile: in entrambi i casi sono state create, legittimamente o meno, le condizioni affinché Agnelli, il suo Cda e gran parte della vecchia governance facessero un passo indietro.