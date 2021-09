Juve, due ex portieri a difesa di Szczesny: «I momenti no capitano»

Momento non facile per Szczesny. A difesa del portiere della Juve sono però intervenuti due grandi ex del suo ruolo

Intervistato da Tuttosport, Stefano Tacconi ha parlato così di Wojciech Szczesny.

«Quello di Szczesny è soltanto un momento negativo. Può capitare a tutti ed è successo anche a me nella stagione alla Juventus con Maifredi. A volte quando la squadra non gira ancora ne risente anche il portiere. Non dimentichiamoci che è un Nazionale, ed è molto esperto: ne verrà fuori alla grande. Allegri fa benissimo ad insistere su di lui».

Dichiarazioni riprese anche da Gianluca Pagliuca, sempre tramite le colonne del quotidiano torinese:

«Mettere Szczesny in panchina dopo questi errori sarebbe controproducente. Altro che riposo, finirebbe per sentirsi ancora di più in colpa. Non a caso Allegri nel post gara di Napoli lo ha subito difeso dicendo che in Champions toccherà ancora a lui. La mia sensazione? Szczesny mi sembra in un momento di scarsa reattività, ma sono cose che possono capitare. I suoi errori fanno rumore, perché è un bravissimo portiere che negli anni scorsi si è dimostrato anche molto continuo».