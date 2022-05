Dybala Juve, l’ultimo tango argentino per la storia e per la Coppa Italia

Dybala Juve, l’addio è ormai cosa certa ma l’argentino vuole l’ultimo tango per storia e Coppa Italia

Dybala e la Juve, un addio preannunciato ormai da tempo. La Joya giocherà le sue ultime partite con la maglia bianconera prima di una nuova avventura.

Nonostante i tifosi chiedano all’argentino di restare, per il numero dieci l’ultimo tango della stagione potrebbe essere la Coppa Italia. Dybala a caccia di un gol per la storia (supererebbe Baggio in classifica cannonieri) e per portare a casa il 13^ trofeo. Lo scrive La Stampa.