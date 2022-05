Inter, Calhanoglu: «Non pensiamo alla Coppa Italia ma a mettere pressione al Milan»

Hakan Calhanoglu ai microfoni di Inter TV presenta la fondamentale sfida con l’Empoli: le parole del turco

LE PAROLE – «Gli obiettivi sono importanti per noi. Lasciamo la Coppa Italia da parte, perché noi puntiamo di più sullo scudetto che vogliamo vincere. Oggi sarà una partita importante per noi, se vinciamo facciamo un po’ di pressione al Milan che gioca domenica. Dobbiamo guardare partita per partita, oggi è molto importante per noi. Ruolo? Mi trovo molto bene, mi trovo libero. Sto facendo bene, voglio dare il massimo per la squadra: arrivano bene le statistiche, sono importanti però più che vinca la squadra. Siamo concentrati, abbiamo analizzato bene l’Empoli: giocano un bel calcio, dobbiamo avere le occasioni e prenderci i tre punti».