Calciomercato
Dibu Martínez o Vicario? La Juventus studia i conti e prepara la scelta per il nuovo numero uno
Porta bianconera, confronto totale: le cifre di Dibu Martínez e Guglielmo Vicario guidano la decisione tra i pali della Juventus
La Juventus continua a muoversi con decisione sul fronte portieri, uno dei reparti considerati prioritari in vista della prossima stagione. La dirigenza bianconera sta valutando due profili con caratteristiche e costi molto diversi: Emiliano “Dibu” Martínez e Guglielmo Vicario. Lo riporta Di Marzio.
Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
Il portiere dell’Aston Villa rappresenta la soluzione più esperta e immediatamente pronta. Il suo ingaggio, però, è significativo: il campione del mondo argentino percepisce 7 milioni netti a stagione, con un contratto in essere fino al 2028. Una cifra importante, che obbliga la Juventus a valutare con attenzione la sostenibilità dell’operazione.
Vicario, invece, garantirebbe un investimento più leggero sul fronte stipendio. L’ex Empoli, oggi al Tottenham, ha un ingaggio inferiore rispetto a Martínez e un profilo tecnico che piace molto alla dirigenza bianconera, soprattutto in ottica futura.
Differenze marcate anche sul costo del cartellino: il Dibu può essere acquistato per una cifra attorno ai 5 milioni di euro, mentre il Tottenham valuta Vicario almeno 15 milioni, riconoscendone la crescita e la continuità mostrata in Premier League.
La Juventus continua a monitorare entrambi i portieri, consapevole che la scelta finale dipenderà dall’equilibrio tra costi, prospettive tecniche e tempistiche del mercato.