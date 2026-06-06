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Grosso Fiorentina, accordo totale: in arrivo un contratto di due anni
La Fiorentina ha scelto il prossimo allenatore: Fabio Grosso guiderà i viola per le prossime due stagioni, biennale definito
La Fiorentina accelera e punta con decisione su Fabio Grosso: il tecnico firmerà un contratto biennale con il club viola.
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L’ex allenatore del Sassuolo, reduce da un’ottima stagione sulla panchina neroverde, si legherà alla società toscana per i prossimi due anni, nel giorno in cui il club ha salutato ufficialmente Paolo Vanoli.
Grosso è stato l’artefice delle idee e delle soluzioni tattiche che hanno permesso al Sassuolo di chiudere l’annata da neopromossa con un sorprendente undicesimo posto.
Un risultato che ha consolidato la sua reputazione e convinto la dirigenza viola a puntare su di lui per aprire un nuovo ciclo tecnico.