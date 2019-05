La Juve sogna Guardiola per il futuro, lui si laurea campione con il Manchester City: ottavo campionato vinto in dieci anni

In casa Juventus, giorno dopo giorno, si consuma l’attesa per il vertice tra Agnelli ed Allegri. Un incontro dal quale dipende il futuro della panchina bianconera. Perché il tecnico livornese ha ancora un anno di contratto, ma intorno a lui le suggestioni non mancano. E la più intrigante di tutte è quella che conduce a Pep Guardiola.

Che intanto siede sulla panchina del Manchester City e continua a vincere, almeno entro i confini nazionali. Un traguardo che l’allenatore iberico difficilmente fallisce. Quello appena conquistato con i Citizens, infatti, è addirittura il suo ottavo campionato negli ultimi dieci anni. Tre col Barcellona, tre col Bayern Monaco e – ora – due anche col City.