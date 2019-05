Juve, infortunio Emre Can: botta alla caviglia, costretto ad uscire. Al suo posto entra Portanova, all’esordio in Serie A

Brutte notizie per lo staff medico della Juve. Durante la partita contro la Sampdoria si è fermato Emre Can, per una botta alla caviglia. Il tedesco si è accasciato a terra e dopo aver ricevuto le cure mediche è uscito dal campo.

Emre Can non è riuscito a rientrare e al suo posto è entrato Manolo Portanova, all’esordio con la maglia bianconera. Emre Can chiude una stagione positiva, ma troppo condizionata dagli infortuni.