Juve-Lega, guerra per i tappetini: oggi niente spazio a Tim, rischio contenzioso

Senza i tappetini dell’Allianz è a rischio il contratto. Oggi Juve-Lazio: cosa accadrà? Il rischio è di un contenzioso tra Juve e Lega

La Juventus va allo scontro frontale con la Lega. Tiene ancora banco la questione legata ai tappetini virtuali: la Juve vorrebbe gestire in maniera autonoma i contratti e gli introiti mentre la Lega ha firmato un contratto di vendita collettivo con Tim dal valore di 15 milioni di euro. Cosa sono questi tappetini virtuali? Stiamo parlando degli spazi commerciali tra bordocampo e le altre zone del campo, che compaiono sulle tv in maniera virtualizzata. La Lega ha l’accordo con Tim (15 milioni di euro l’anno), la Juve vuole gestire in maniera autonoma il business e vedremo cosa accadrà oggi in Juve-Lazio.

I bianconeri fanno leva sulla Legge Melandri e ha ritirato la delega per gestire da sé quei diritti. La Lega ha l’accordo con Tim ma l’accordo, senza la Juventus, rischia di saltare. I bianconeri studiano come valorizzare al massimo i tappetini, magari inserendoli in un pacchetto più ampio per una sponsorizzazione ancor più globale dopo l’avvento di Cristiano Ronaldo ma secondo La Gazzetta dello Sport c’è il rischio di un contenzioso tra le parti. Vedremo cosa accadrà quest’oggi all’Allianz Stadium.