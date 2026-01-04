Juve Lecce, Bargione svela il retroscena sul calcio di rigore sbagliato da David: «Ecco cosa è successo allo Stadium, vi spiego perchè ha calciato lui» – VIDEO

Juve Lecce, Andrea Bargione svela il retroscena sul rigore sbagliato da David: «Ecco cosa è successo allo Stadium, vi spiego» – VIDEO

Il pareggio casalingo contro il Lecce ha lasciato dietro di sé polemiche pesanti, generate non solo dal risultato finale, ma soprattutto dalla gestione confusa dei momenti decisivi della gara. Nel suo intervento post-partita, registrato all’esterno dell’Allianz Stadium, Andrea Bargione ha messo in luce un retroscena tattico e psicologico particolarmente rilevante, consumatosi pochi istanti prima del clamoroso errore dal dischetto di Jonathan David.

Il giornalista ha ricostruito con precisione quanto accaduto in campo, sottolineando la totale incertezza nelle gerarchie dei rigoristi: durante il lungo check del VAR, era infatti Yildiz a tenere il pallone tra le mani, lasciando intendere di voler calciare. Poi un breve “balletto” con il coinvolgimento di Locatelli ha ribaltato la situazione, portando infine alla scelta di affidare il tiro al canadese. Una decisione che, secondo l’analisi, non sembrava sostenuta dalla necessaria determinazione o dalla fame agonistica che un attaccante dovrebbe mostrare in un momento così delicato.

Questa confusione comportamentale, unita alla scarsa incisività delle punte, rappresenta un campanello d’allarme immediato per il nuovo direttore sportivo Ottolini e per le strategie di Damien Comolli. Il quadro offensivo viene descritto come potenzialmente “tragico” se non si interviene rapidamente: o si riesce a recuperare mentalmente e tecnicamente i due attaccanti stranieri, oppure il mercato di gennaio diventa un passaggio obbligato per evitare di sprofondare ulteriormente.

BARGIONE – «La scena è stata questa qui: Già quando l’arbitro era lì a controllare se fosse rigore o meno. Apro virgolette, era rigore solare, chiudo le virgolette. Già stavano parlando in molti dalle parti del dischetto. E c’erano soprattutto Yildiz, che ha tenuto il pallone in mano tutto il tempo, tutto il tempo. Quindi io ho pensato stupidamente andrà a tirare Yildiz il rigore. Poi Yildiz ha ceduto la palla a Locatelli, Insomma hanno girato un po’, il pallone ha girato un po’ e poi a quel punto si è deciso di farlo tirare a David che si è procurato il calcio di rigore non mi è sembrata, però, Non avendo la super vista di Superman, non lo so, che David lo chiedesse così, in maniera: “Oddio fatemelo tirare a me per forza, perché ho proprio bisogno di tirare questo rigore!” se devi segnare il gol vittoria contro il Lecce e vai in difficoltà. C’è un lavoro importante da fare su un attaccante che i gol li ha, che è un giocatore forte, non abbiamo ancora visto Jonathan David e Abbiamo visto un pochino di Lois Openda. A mio modo di vedere per la Juventus O si recuperano David e Openda o serve ritornare sul mercato. E quindi c’è subito del lavoro per il ds Ottolini, perché se non fai gol qui è tragica la situazione.»

