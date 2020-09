Juve Morata, lo spagnolo ha chiesto all’Atletico di andar via

Calciomercato Juventus: Alvaro Morata vede solo bianconero e ha chiesto all’Atletico Madrid di poter andare via

Sterzata improvvisa della Juventus per l’attacco che, viste le difficoltà per arrivare a Dzeko, starebbe ora puntando tutto su Alvaro Morata. Con l’Atletico Madrid si starebbe trattando per un prestito con diritto di riscatto e il calciatore non vedrebbe l’ora di tornare a Torino.

Secondo quanto riportato da El Chiringuito, l’attaccante spagnolo non vorrebbe allenarsi oggi e avrebbe chiesto al club Colchoneros di lasciarlo partire.