Juve Napoli rinviata al 7 aprile: una telefonata decisiva per lo spostamento

Juve Napoli rinviata al 7 aprile: decisiva una telefonata? Ecco il retroscena relativo allo spostamento del big match

Juve Napoli, sfida della 3ª giornata non disputata e inizialmente da recuperare il 17 marzo, è slittata al 7 aprile. Questo quanto comunicato nella serata di ieri dalla Lega Serie A. L’edizione odierna de Il Mattino ha svelato un retroscena sul rinvio del match.

Secondo il quotidiano campano, sarebbe stata decisiva una telefonata tra De Laurentiis e Agnelli, con gli azzurri che evitano così un trittico di trasferte in una settimana e i bianconeri non sono costretti a disputare tre partite ravvicinate dopo l’eliminazione in Champions.