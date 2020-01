Juve, parla Rabiot: «Inter e Lazio ci spingono a far bene. Su Kulusevski…»

Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di Sky Sport della lotta scudetto che vede coinvolte Juve, Lazio e Inter. Le parole del francese

SCUDETTO – «Penso che sia l’Inter che la Lazio possano vincere. È un bene. Più squadre forti ci sono più il campionato è di livello. Questo ci spinge a far bene, ad essere costanti, regolari. Per noi e il campionato italiano è una bella cosa. Avere belle squadre come Inter, Lazio e due squadre che giocano bene come Atalanta e Roma è un bene».

KULUSEVSKI – «Per la Juve è un bene aver preso un ragazzo giovane come lui con un gran potenziale, adesso però sarà un avversario e dovremo vederlo diversamente. Dovremo essere migliori di lui»