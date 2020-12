Juve, passi in avanti per Reynolds: bruciata la concorrenza della Roma

Calciomercato Juve: «primo colpo a un passo, costerà 8 milioni». I bianconeri avrebbero bruciato la concorrenza della Roma

Stando a quanto riferito da La Stampa la Juventus sarebbe a un passo dal chiudere l’acquisto di Bryan Reynolds dal Dallas, per cui sarebbe stata bruciata la Roma grazie a un’offerta da 8 milioni di euro.

Tecnicamente il terzino classe 2001, spiega il quotidiano, sarà parcheggiato al Cagliari per i primi sei mesi perché i bianconeri non hanno a disposizione slot per ingaggiare extracomunitari.