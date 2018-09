Dopo le edizioni 2017 e 2018, anche in PES 2019, non comparirà il nome della Juve, unica squadra di Serie A mancante

La faida tra Pes e Fifa si rinnova anche quest’anno. Milioni di persone aspettano l’uscita dei due più importanti e famosi giochi sul calcio e, come sempre, si dividono tra chi comprerà Fifa e chi invece abbraccerà la causa di Pro Evolution Soccer. Ma, come nelle ultime tre edizioni, c’è una discriminante importante che potrebbe giocare un ruolo decisivo nelle vendite di uno o dell’altro gioco. Gli appassionati di calcio che acquisteranno il noto videogioco Pes 2019, infatti, non potranno usufruire della Juventus. O meglio, nel “Campionato Italiano” non è presente la formazione di Massimiliano Allegri in quanto l’esclusività delle licenze dei bianconeri è stata concessa al concorrente del gioco della Konami, FIFA 19. Nello stesso videogioco, tra l’altro, Cristiano Ronaldo è ambasciatore e uomo copertina ufficiale.

La Konami ha reso noto l’elenco dei campionati disponibili (con e senza licenza) e la Serie A manca tra questi. Non avendo acquisito quella della Serie A, il torneo si chiamerà Campionato Italiano, in cui la Juventus, rinominata PM Black White, non è inserita con il proprio logo e il proprio nome ufficiale. Si tratta dell’unica formazione dell’intero campionato a non avere concesso la licenza a Konami, mentre il concorrente FIFA ha acquistato tutte le licenze sia per i campionati sia per Champions League ed Europa League. I bianconeri, tuttavia, sono in buona compagnia: anche il Real Madrid è assente (insieme a tutta la Liga tranne il Barcellona), tutta la Premier League (fatta eccezione per solo due squadre, Arsenal e Liverpool), mentre il Bayern Monaco non sarà presente nemmeno con un nome fittizio in stile PM Black White. Un difetto non da poco che i giocatori terranno conto al momento dell’acquisto.