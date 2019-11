Juve, Sarri a ritmo da record: il confronto con Allegri e Conte

Juve, appena arrivato Sarri viaggia già a ritmo da record: il confronto con gli avvii di stagione di Allegri e Conte

La Juve di Sarri viaggia spedita in vetta alla classifica. Forte, dopo tredici turni di campionato, di un lauto bottino composto da 35 punti: il risultato di un cammino con sole vittorie, uniche eccezioni le frenate di Firenze e Lecce. Negli ultimi otto anni, soltanto nella scorsa stagione i bianconeri avevano saputo realizzare di meglio.

Nel primo anno della gestione Conte la squadra viaggiava quota 29, in quello inaugurale di Allegri a 34, nella stagione post-Berlino addirittura a 21 prima di una clamorosa rimonta. Dodici mesi fa, appunto, il picco più alto: 37 punti, sgorgati da dodici vittorie ed un casalingo. Ma in più, Sarri, quest’anno ha già anche conquistato il pass per gli ottavi di Champions League con due turni d’anticipo…