Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, la Juve si è rifatta sotto per il difensore centrale De Ligt

Sarà l’oggetto del desiderio dei maggiori club europei. Matthijs De Ligt ha già dimostrato un talento straordinario e una leadership innata, guidando l’Ajax fino alla semifinale di Champions League e alla conquista, quasi matematica, dell’Eredivisie.

Il futuro dell’olandese sembrava già scritto fino a qualche giorno fa: il classe ’99 era destinato a fare la stessa strada di Frenkie De Jong, quella che porta al Camp Nou di Barcellona. Stando però a quanto riportato stamane dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, potrebbe non essere proprio così.

Il centrale olandese vuole sentire anche le altre offerte provenienti dai top team europei e la strada catalana sembra meno percorribile attualmente. Tra qualche giorno si siederà con i vertici della società olandese per sentire le offerte arrivate per lui. La Juventus, dunque, sulle tracce del calciatore già da diverso tempo, aperto lo spiraglio, potrebbero approfittarne e presentare il proprio progetto economico e tecnico per il centrale olandese.