Juve, con Tudor i conti non tornano: la svolta cercata dopo l’esonero di Motta stenta ad arrivare – i numeri

Juve, la svolta con Igor Tudor stenta ad arrivare: il confronto con Thiago Motta mostra che la squadra ha ancora i soliti problemi

Dopo il pareggio contro la Lazio, la Juve vede complicarsi la strada verso la Champions League: non è più padrona del proprio destino e deve sperare in un passo falso della Roma. Igor Tudor ha portato entusiasmo e spirito combattivo, ma la scossa tanto attesa non è arrivata: i numeri restano deludenti e raccontano di una squadra in evidente difficoltà. Le statistiche, riportate da la Gazzetta dello Sport, mostrano come il cambio in panchina non abbia prodotto i risultati sperati: con Tudor la media punti è leggermente scesa (1,71 contro l’1,79 di Thiago Motta), così come i gol segnati (1,1 contro 1,5). In compenso, sono migliorati i gol subiti (0,7 contro 0,9), ma la percentuale di vittorie e pareggi è rimasta sostanzialmente invariata (43% Tudor, 45% Motta).

Nonostante i 250 milioni investiti tra estate e inverno, i bianconeri stanno vivendo la peggior stagione degli ultimi 14 anni per punti e pareggi, e i problemi sembrano strutturali più che legati agli allenatori. La squadra continua a mostrare limiti mentali e fisici, con una preoccupante tendenza a calare nei secondi tempi e una fragilità cronica. Tudor guarda comunque con fiducia al futuro, convinto che con qualche rinforzo mirato la rosa possa tornare competitiva, ma intanto la qualificazione alla Champions resta in bilico e, con essa, anche la conferma del tecnico croato e di molti protagonisti bianconeri.