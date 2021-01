Juve Udinese, Rabiot di nuovo assente? Le ultime sulla “squalifica” del francese

Adrien Rabiot potrebbe saltare la gara contro l’Udinese: il centrocampista francese dovrebbe scontare il turno di squalifica

Adrien Rabiot con ogni probabilità salterà anche la gara contro l’Udinese. Il centrocampista francese, tolto dalla lista dei convocati per la gara contro la Fiorentina dopo la sentenza su Juve-Napoli, potrebbe essere “ancora” squalificato per la gara con i friulani.

La sentenza del Collegio di Garanzia del Coni è entrata in vigore all’indomani dell’annuncio, quindi dal 23 dicembre: tecnicamente Rabiot sarebbe potuto essere della partita contro i viola. La Juve però lo ha tenuto fuori dai convocati per la Fiorentina per sicurezza, come disse allora Fabio Paratici.