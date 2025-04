Juve, Yildiz recupera, ma parte dalla panchina contro il Parma: al suo posto ballottaggio tra due per Tudor

Juve, Kenan Yildiz recupera in extremis dopo la botta subita in allenamento, ma contro il Parma partirà dalla panchina. Al suo posto chi gioca?

La Juve affronta oggi il Parma nella 33ª giornata di Serie A, con l’obiettivo di consolidare la corsa al quarto posto. Dopo otto giorni di preparazione, Tudor ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici: Kenan Yildiz, colpito da una botta alla coscia, è tornato ad allenarsi in gruppo solo da domenica e partirà dalla panchina. Invece, Teun Koopmeiners non ha recuperato da un fastidio al tendine ed è rimasto a Torino. Tudor ha avvertito i suoi sulla pericolosità del Parma, sottolineando come la squadra di Chivu possa anche pressare alto, come dimostrato contro l’Inter. Sul possibile impiego di Vlahovic e Kolo Muani insieme, il tecnico ha lasciato la porta aperta: «Vediamo. Può succedere come no».

L’allenatore croato dovrà fare a meno anche di Bremer, Cabal, Milik, Mbangula e Gatti, oltre a Koopmeiners, e sarà costretto ad apportare qualche cambio mantenendo però il 3-4-2-1. Di Gregorio difenderà i pali; Kalulu, Veiga e Kelly comporranno la linea difensiva. A centrocampo, Cambiaso e McKennie giocheranno sulle fasce, con Locatelli e Thuram centrali. Sulla trequarti, Nico Gonzalez sarà avanzato, affiancato da Kolo Muani (favorito su Conceicao), mentre Vlahovic sarà confermato in attacco.