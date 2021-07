Juventus e Adidas con C2CFestival: ecco la maglia away – VIDEO

Juventus e Adidas con C2CFestival: ecco la maglia away. A marzo 2022 l’evento per celebrare la nuova divisa

Per celebrare il lancio della maglia Away 2021/22, Adidas e Juventus hanno realizzato un film in collaborazione con il torinese C2C Festival (precedentemente noto come Club To Club), uno dei festival di musica avant-pop più importanti al mondo.

Narrato da Carlo Pastore e Lil C (il Manifesto include versi di “Superba la Notte” di Alda Merini) e musicato da Koreless, il film ospita alcuni dei talenti musicali più interessanti in Italia e nel Regno Unito, tra cui il collettivo Gang Of Ducks, Koreless, Mana, Romy, Sara Berts e spime.im, insieme ai dettagli per un evento che si terrà nel marzo 2022 per celebrare la maglia. Il video è una celebrazione delle giovani sottoculture di Torino e del suo stile di vita unico.