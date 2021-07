Juventus, Allegri fa dimenticare Pirlo: il piano per lo scudetto

Massimiliano Allegri punta allo scudetto con la Juventus e per farlo è pronto ad allontanarsi da una abitudine di Andrea Pirlo

Andrea Pirlo, lo scorso anno, ha schierato 52 formazioni diverse in 52 partite: un’abitudine che non ha giovato in campionato, con il quarto posto raggiunto in extremis all’ultima giornata grazie al pareggio del Verona con il Napoli.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, con Allegri si cambia musica: il tecnico della Juventus opterà per una formazione tipo di titolarissimi a cui affidarsi abitualmente, riducendo drasticamente le rotazioni dal 1′.