Juventus, Allegri cambia la gestione di Ronaldo per averlo al top

Il piano di Massimiliano Allegri per Cristiano Ronaldo: così il tecnico punta ad averlo al massimo per tutta la stagione

La scorsa stagione si è chiusa con varie delusioni per Cristiano Ronaldo: sicuramente non a livello numerico personale, con l’ennesima annata oltre i 30 gol e con il titolo di capocannoniere. Le sue prestazioni in Champions sono state molto discutibili e anche il suo impegno nel finale di stagione non è andato giù.

A tal proposito, Allegri ha pensato al piano perfetto per far rendere sempre al top Ronaldo: Tuttosport scrive come il tecnico abbia intenzione di affiancargli sempre una punta (Morata o Dybala) per sfruttarlo al meglio. Previsto anche un turnover più corposo per il portoghese per cercare di averlo al top della forma nelle gare cruciali.

