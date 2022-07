Juventus, Allegri ha deciso: in attacco vuole il ritorno di Morata. La situazione

Calciomercato Juventus: Allegri avrebbe chiesto fortemente il ritorno di Morata in bianconero

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul possibile arrivo di un vice-Vlahovic alla Juventus.

Massimiliano Allegri ha già scelto: vuole il ritorno a Torino di Alvaro Morata. Il tecnico non ha dubbi su chi possa essere il rinforzo giusto per l’attacco e lo spagnolo è il nome per il quale sta insistendo particolarmente. Atletico Madrid disposto a cedere, ma al momento la valutazione rimane ferma ai famosi (ed eccessivi) 35 milioni di euro.

