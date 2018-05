Juventus, altra cessione in vista? Al Betis Siviglia piace Sturaro

Il Betis Siviglia ha messo gli occhi sul centrocampista italiano della Juventus Stefano Sturaro, che interessa anche a Villarreal e Genoa

Nonostante i soli 983 minuti raccolti in appena 19 presenze, Stefano Sturaro è corteggiato da molte squadre, italiane ed estere. Con il contratto in scadenza a giugno 2012, Sturaro starebbe cercando un’altra squadra che gli garantisca un maggior minutaggio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di As su di lui ha messo seriamente gli occhi il Betis Siviglia, compagine che punta a rinforzarsi dopo aver conquistato quest’anno nella Liga la qualificazione alla prossima Europa League con giocatori che abbiano esperienza dal punto di vista internazionale.

I bianconeri però non sono i soli interessati al centrocampista. Un’altra squadra spagnola, il Villareal, è interessata a Sturaro. Senza contare il Genoa che punta molto sul giocatore e che potrebbe rientrare nella trattativa che porterà Mattia Perin alla Juventus.