Affare concluso tra Juventus e Barcellona. Arthur ha firmato il contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2025

Tutto fatto tra Juventus e Barcellona per lo scambio Arthur Pjanic. I due calciatori hanno infatti sostenuto le visite mediche e, come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il brasiliano ha firmato il contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2025. Tutto ok anche per le visite mediche di Pjanic.