Juventus, attenzione a De Ligt: quattro club lo hanno messo nel mirino

Calciomercato Juventus: la situazione De Ligt spaventa i bianconeri con quattro top club che hanno messo nel mirino il difensore

La minaccia si fa sempre più concreta ed è normale che Allegri, che ha già perso Giorgio Chiellini, abbia ora un po’ di paura. Quattro top club europei, infatti, hanno messo gli occhi su Matthijs de Ligt, la cui permanenza a Torino è tutt’altro che scontata.

In prima fila, come riportato dal Corriere dello Sport, ci sono Chelsea, Liverpool (che vorrebbe ricomporre la coppia tutta olandese con Van Dijk) e Manchester United (che non parteciperà però alla prossima Champions League). Sullo sfondo resta anche il PSG, alla ricerca di un nuovo grande difensore centrale. La Juventus, intanto, prova a cautelarsi con il rinnovo.

