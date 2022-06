Juventus, attesa per la risposta di Di Maria: Allegri vuole il Fideo

Calciomercato Juventus: i bianconeri attendono la risposta di Di Maria all’ultima proposta, Allegri scalpita per il suo jolly d’attacco

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in casa bianconera c’è grande attesa per conoscere la risposta di Angel Di Maria all’ultima offerta presentata dalla dirigenza torinese. L’argentino vuole un contratto di 9 milioni di euro, mentre la proposta resta ferma sui 7/7,5 bonus compresi.

Il Fideo sonda il mercato in cerca di proposte convincenti ma al momento, oltre a quella della Juventus, non ne è arrivata nessuna. Neanche dal Barcellona. Allegri attende così l’arrivo del suo jolly in attacco: qualità, esperienza e soprattutto quella dose a ripetizione di cross che sono mancati fin qui.

