Juventus, Bargiggia: «Allegri e Cherubini rischiano»

L’intervista esclusiva al giornalista Paolo Bargiggia sul caso che sta coinvolgendo la Juventus. Le sue parole

Il giornalista Paolo Bargiggia è stato intervistato in esclusiva da JuventusNews24. Di seguito una parte delle sue dichiarazioni sulla Juventus.

SU CHERUBINI E ALLEGRI – «Secondo me è molto plausibile pensare che rischino entrambi. Cherubini perché sarà cercato un direttore sportivo con maggiore esperienza, e Allegri per i risultati raccolti finora, l’eliminazione in Champions League non va dimenticata. I due sono abbastanza in simbiosi, da quello che so Allegri è anche un po’ stufo del mondo Juve e di tutte le critiche che gli stanno arrivano. È molto probabile che entrambi lascino la Juventus, è presto per dirlo ma i segnali sono questi».

